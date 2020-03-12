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Koronavirüs fırsatçılarına göz açtırılmıyor

Çarşamba Koronavirüsü nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürerek fiyat yükselten iş yerlerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Koronavirüs fırsatçılarına göz açtırılmıyor

12 Mart 2020 Perşembe 10:13

 

Çin’den tüm dünyaya yayılan ve etki alanını her geçen gün artıran ‘koronavirüs’ Türkiye’de de bir vaka ile görüldü. Ülkemizde de ilk ‘koronavirüs’ vakası resmi makamlarca onaylanmasından sonra vatandaşlar tarafından maske ve dezenfekte ürünlere talep arttı. Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri de Kocaeli genelinde Korona Virüs salgını nedeni ile oluşan talepten dolayı, maske ve dezenfekte ürünlerinde fırsatçılık yaparak fiyat yükselten, eczane ve medikal market iş yerlerine fiyat etiketi denetimi yaptı.

 

VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ülkemizde ilk kez bir kişide görülen koronavirüs vakasından dolayı Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşların maske, dezenfekte ve diğer sağlık ürünlerinde fahiş fiyatlara maruz kalmaması için harekete geçti. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile eczane ve medikal market iş yerlerini tek tek gezen Büyükşehir Zabıta ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat etiketini kontrol etti.  Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol edildi. Denetimler tüm ilçelerde önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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