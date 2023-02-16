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Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

16 Şubat 2023 Perşembe 23:33

  
  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İzmit ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı olayının ihbarını aldı. Bölgeye giderek çalışma gerçekleştiren ekipler, hırsızlığı C.A. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. C.A., polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
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Anahtar Kelimeler
HırsızlıkGebzeKocaeli
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