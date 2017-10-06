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Okulda başına demir saplandı!

Gebze'de başına metal askı saplanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Okulda başına demir saplandı!

06 Ekim 2017 Cuma 10:30

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 1853 Sokak'taki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi Muhammet Furkan Yıldırım, sınıfta arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybederek sıra kenarına monteli olan metal çanta askısına çarptı. Bu sırada Yıldırım'ın kafasına saplanan askı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kesildi. Daha sonra küçük çocuk, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (A.A.) 

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