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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı:1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı:1 yaralı

03 Ağustos 2023 Perşembe 11:52

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D idaresindeki 41 AD 296 plakalı Peugeot marka otomobil, bariyerlere saplandı. Kazanın etkisiyle sürücü M.D yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bariyeri kesmesiyle otomobil saplandığı yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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