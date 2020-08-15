Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde T.A'nın kullandığı 34 LB 7586 plakalı minibüs, GOSB kuzey çıkışı önünde E.E. idaresindeki 34 ER 687 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi.
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Gebze'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde T.A'nın kullandığı 34 LB 7586 plakalı minibüs, GOSB kuzey çıkışı önünde E.E. idaresindeki 34 ER 687 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi.