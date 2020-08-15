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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Gebze'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:25

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde T.A'nın kullandığı 34 LB 7586 plakalı minibüs, GOSB kuzey çıkışı önünde E.E. idaresindeki 34 ER 687 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi.

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