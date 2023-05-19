Otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında park halinde bulunan 01 ANK 070 plakalı Ford marka minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yola doğru savrularak durabildi. O sırada minibüsün içerisinde oturan sürücü E.O. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü C.Y. ve yanındaki bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA