Otomobil önce servis aracına, sonra elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kaza, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erman G. idaresindeki 41 AKR 254 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim N. yönetimindeki 41 P 5598 plakalı servis minibüsüne, daha sonra ise yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Erman G., aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı araçtan kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (IHA)