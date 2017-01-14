Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Orhan Yayla idaresindeki 41 R 2495 plakalı otomobil, Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Kartepe istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan su kanalına uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Orhan Yayla yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Yayla, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı