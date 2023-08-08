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Patlamada yaralanan güvercinler emin ellerde

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamada yaralanan güvercinler, Ormanya'da tedavi ediliyor.

Patlamada yaralanan güvercinler emin ellerde

08 Ağustos 2023 Salı 11:42

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında dün saat 14.40 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı olayda, Gölcük, Körfez, Derince ilçelerinde evlerin pencereleri sallandı. Patlamada çok sayıda kuş telef oldu, bazıları ise yaralandı.

Yaralanan güvercinler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe'de yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin ilgilendiği güvercinler, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.



İHA
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