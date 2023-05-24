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Sokak Ortasındaki Cinayete 6 Tutuklama

Samsun'da bir kişinin sokakta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak Ortasındaki Cinayete 6 Tutuklama

24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:24
 
Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’nde 22 Mayıs’ta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kadir Yalçınkaya (33) sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan gece bekçileri Kadir Yalçınkaya’yı kanlar içinde buldu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili S.Ö.(18), M.Y.(24), K.Z.(24), Ö.Ö.Ç.(24), S.Ç.(19), C.S.K.(25) ve 17 yaşındaki E.H.A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullandıkları tabanca ve tüfekle birlikte gözaltına alınan 7 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. C.S.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında 17 yaşındaki E.H.A.'nın da bulunduğu S.Ö., M.Y., K.Z., Ö.Ö.Ç. ve  S.Ç. akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
                                        


İHA
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