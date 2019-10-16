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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:03

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler F.Ö. ve S.B, gözaltına alınmıştı. 


AA
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