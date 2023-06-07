ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tadilat yapılan çatı alevlere teslim oldu

Gebze'de tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Çatı ise kullanılamaz hale geldi.

Tadilat yapılan çatı alevlere teslim oldu

07 Haziran 2023 Çarşamba 17:34

 Olay, saat 14.45 sıralarında Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. 
Kısa sürede büyüyen yanın paniğe sebep oldu. Alevleri görüp, paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Cadde üzerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar ise meraklı gözlerle çalışmaları takip etti, o anları kayda aldı. Polis ve zabıta ekipleri zaman zaman vatandaşları binaya yaklaşmamaları ve olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Ekiplerin çalışması dron ile havadan da görüntülendi.

Yangın sebebiyle çatı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. KOCAELİ (İHA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aracıyla Sinyalizasyon Direğini Devirip Koşarak Bölgeden Uzaklaştı Aracıyla Sinyalizasyon Direğini Devirip Koşarak...
Belediye Otobüsü İle Suv Araç Kazaya Karıştı: Şoförler Birbirine Girdi Belediye Otobüsü İle Suv Araç Kazaya Karıştı:...
Hamile Yeğenini Öldürüp Kaçmıştı: Yakalanarak Cezaevine Gönderildi Hamile Yeğenini Öldürüp Kaçmıştı: Yakalanarak...
Gebzede 2.5 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı Gebzede 2.5 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı
Halı İle Kızı Kamufle Etti: Saniyeler İçinde 18 Bin Tl'lik Çantayı Çalıp Kayıplara Karıştılar Halı İle Kızı Kamufle Etti: Saniyeler İçinde...
Otomobili Uyuşturucu Taşımak İçin Özel Dizayn Etmişler Otomobili Uyuşturucu Taşımak İçin Özel Dizayn...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Aracıyla Sinyalizasyon Direğini Devirip Koşarak...
- Kaza yapan otomobilin sürücüsü bulunamayınca çekiciyle araç kaldırıldı

Haberi Oku