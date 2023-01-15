ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı, yoldan geçen vatandaş yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Tamircinin tartıştığı şahıs olay yerinden kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti.

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı, yoldan geçen vatandaş yaralandı

15 Ocak 2023 Pazar 09:46

  Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahalles Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Tamircinin tartıştığı şahıs olay yerinden kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti.    Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan oto tamir dükkanında, iş yeri sahibi A.D. ile B.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrasında A.D., dükkanda bulunan pompalı tüfek ile B.A.’ya doğru 5 el ateş etti. B.A., olay yerinden aracıyla kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen Y.Ö. (26) isimli vatandaşa isabet etti. Bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Y.Ö., başka bir araca alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından iş yeri sahibi A.D. ile F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (IHA)

                                         
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Asayiş
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evde silahını temizlerken kendini vurdu Evde silahını temizlerken kendini vurdu
Zehir tacirlerinin inanılmaz yöntemi böyle deşifre oldu Zehir tacirlerinin inanılmaz yöntemi böyle deşifre...
Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla...
Kumar oynatan işletmeci baltayı taşa vurdu Kumar oynatan işletmeci baltayı taşa vurdu
Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş...
Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakayı ele...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Evde silahını temizlerken kendini vurdu
Kocaeli’de arkadaşıyla beraber vakit geçirdiği ikamette silahını temizlemek isteyen bir şahıs, tabancanın...

Haberi Oku