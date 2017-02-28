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TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

28 Şubat 2017 Salı 23:29

 
TEM yolu İzmit geçişinde hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza TEM yolu İzmit Geçişi Gazanfer Bilge Bulvarı köprüsü altında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yunus Altun yönetimindeki 41 GB 830 plakalı TIR Gültepe Dinlenme Tesisleri yakınında polis ekiplerinin yolu daraltmasıyla sol şeride geçiş yaptı. Arkasında seyreden Melih Uysal yönetimindeki 54 B 8557 plakalı hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kazayı görenler polis ve 112'yi arayarak yardım istedi. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartmak için olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.Sıkışan sürücüyü iftaiye ekipleri kurtarırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

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TIRa Arkadan çarptı: 1 Yaralı
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