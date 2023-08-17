TÜBİTAK yerleşkesinde çıkan yangına 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangınına 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Olay, 16.45 sıralarında Gebze'de bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşkede bulunan ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Gebze, Darıca ve Dilovası ilçeleri başta olmak üzere, birçok ilçeden itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gebze İlçemizde bulunan TÜBİTAK yerleşkesi ormanlık alanında çıkan yangına Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahalemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.





İHA