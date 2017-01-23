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Uyuşturucu Operasyonu!

İzmit'te farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 37,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu!

23 Ocak 2017 Pazartesi 16:57

Operasyonlarda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 8 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 37,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik TEM Otoyolu Gültepe mevkisinde 13, 16 ve 18 Ocak tarihlerinde operasyon düzenledi. 

Söz konusu operasyonlarda, durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 28 kilogramı toz esrar, 9 kilogramı eroin ve 500 gramı metamfetamin olmak üzere toplam 37 kilo 500 gram uyuşturucu madde yakalandı. 

Operasyonlarda, 2'si İran uyruklu 6 kadın ile 2 erkek gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (AA)
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