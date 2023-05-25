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(VİDEOLU) Kan Donduran Olay: Onlarca Kişinin Gözü Önünde Tabanca İle Vuruldu

Gebze ilçesinde bir kadın sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Kadın ağır yaralanırken şüphelinin kaçtığı ara sokakta vatandaşlarla konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(VİDEOLU) Kan Donduran Olay: Onlarca Kişinin Gözü Önünde Tabanca İle Vuruldu

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:33

 
 Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı ve kendisine saplantılı olduğu iddia edilen E.K. tarafından tabanca ile vuruldu. 4 el ateş edilen N.K. kanlar içinde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise N.K.'nın yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ara sokaklara kaçan E.K. ise yakalanarak gözaltına alındı. N.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
 Öte yandan, şüphelinin olayın ardından kaçtığı ara sokakta vatandaşlarla konuştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
  





İHA
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