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(VİDEOLU)Kocaeli'de Feci Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

(VİDEOLU)Kocaeli'de Feci Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

08 Kasım 2023 Çarşamba 09:45

 Edinilen bilgiye göre kaza, D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüleri hakimiyetinde olan 34 HB 3302 plakalı Honda otomobil ile 41 AJR 709 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Bazı yolcular araçta sıkıştı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.  
  Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 


                                      


İHA
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