(VİDEOLU) Sokak Ortasındaki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı

Olay, 20 Mayıs 2022 yılında Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Osman A. (36), eşi H.A. (32) ve kardeşi Ö.A (30) silahla vurularak yaralandı. Diğer gruptan olan İ.S. ise bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Ö.Y. ile abisi Ö.Y. tutuklandı, diğerler şüpheliler ise serbest bırakıldı.

"Trafikte kavga çıktı"

Osman A.'nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanık G.Y., İ.S., aileler ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuklu sanıklar Ö.Y. ile abisi Ö.Y. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Yaşananları anlatan Ö.A., "İşten çıktım. Arkadaşım beni motorla eve bırakmak için aldı. Trafikte önümüzdeki araç sürücüsü ile aramızda önce tartışma, ardından kavga çıktı. Daha sonra eve gelerek olanları aileme anlattım. Şahsın abisi Ö.Y., bana sosyal medya hesabından ulaşarak konuşmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Ö.Y., abisi Ö.Y. ve arkadaşları İ.S. mahalleye geldi. Aramızda tartışma ardından yine kavga çıktı. Yengem H.A., ben ve abim Osman vuruldu. Abimin ensesinden bile silahla vurdular. Rabbim ebediyen onları cezaevinde çürütsün. Konuşmaya gelen adam 2 tane silahla mı gelir?" dedi.

"Pişmanım, günahsız bir insan öldü"

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Ö.Y. ise olay günü iş yerinde olduğunu belirterek, "Kardeşimin G.Y.'nin darp edilerek hastaneye kaldırıldığını duydum. Kardeşimin yanına giderek olayı öğrendim. Şahsın kim olduğunu öğrendikten sonra konuşmak amacıyla Ö.A.'ya sosyal medya hesabından mesaj attım. 'Gelin konuşalım' dedim. Bizim kimseyi vurmaya ya da öldürme niyetimiz yoktu. Öyle bir niyetim olsa, belimde silah vardı, iner inmez kendisini vururdum. Ö.A.'nın verdiği adrese kardeşim Ö.Y. ile arkadaşım İ.S. ile gittik. Ö.A.'nın abisi Osman yeni işten geldiğini, olayı bilmediğini söyleyerek, durumu yatıştırmaya çalıştı. Ancak Ö.A. ortamı germeye ve geniş geniş konuşmaya başladı. Ö.A. bıçak çekerek üstüme geldi, ben de silah çektim ama ateş etmedim. Tek suçlu Ö.A.'dır, Osman olay büyümesin diye elinden geleni yaptı. Ama Ö.A. durmadı, İ.S.'yi bıçakladı. Osman, 'Kardeşim şizofren hastası ben bıçağı elinden alacam' dedi. İ.S. yerde, 'Abi beni kurtar' dedi. Onu kurtarmak için havaya 3 el ateş ettim ama Ö.A. bıçaklamaya devam edince ayağına ardından da olay yerinde bulunan kırmızı arabaya doğru ateş ettim. Osman kaza kurşununa kurban gitti. Osman'ın vurulduğunu görmedim. Birini öldürmek isteseydim Ö.A.'nın direkt başına vururdum. Pişmanım, günahsız bir insan öldü. Ben cezaevine girdikten sonra Ö.A. kardeşimi darp etmiş, arkadaşımı ve dükkanını delik deşik etmiş. Biz kimseyi tasarlayarak öldürmek için bir şey yapmadık" diye konuştu.

"14 kardeşmişsiniz, sayısını 10'a düşüreceğiz' diye tehditler savurmaya başladı"

Tutuklu sanıkların kardeşi G.Y. de, olay gününde nelerin yaşandığını anlattı. Ö.A.'nın kendisine küfür ettiğini ifade eden G.Y., "Ö.A. motosikletin üstünden bana el kol hareketi yaparak, küfürler etmeye başladı. Aramızda tartışma çıktı. Ardından kafama sert bir cisimle vurmaya başladı. Şahıs bir maddenin etkisindeydi. Kardeşim yetişti, beni Ö.A.'nın elinden kurtardı. '14 kardeşmişsiniz, sayısını 10'a düşüreceğiz' diye tehditler savurmaya başladı. Biz kardeşimle hastaneye gittik, sonra yaşanan olaylar hakkında bilgim yok" ifadelerini kullandı.

"Kaşımdan ve karnımdan vuruldum"

Hayatını kaybeden Osman A.'nın eşi H.A. ise "Ö.A. eve geldiğinde trafikte yol verme meselesi sebebiyle kavga olduğunu söyledi. Bir süre sonra şahıslar geldi ve tartışma yaşandı. Ö.A.'nın elinde bıçakla bir kişiyle boğuştuğunu gördüm. Eşim Osman da elinde silah olan biriyle boğuşuyordu. Osman silahı almaya çalışıyordu. Dışarı çıkarak eşime doğru yöneldiğim esnada kurşun kaşımı sıyırdı, ikinci bir seste ise karnımdan vuruldum. Eşimin nasıl vurulduğunu görmedim, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.













İHA