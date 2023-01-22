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Yanlayarak yola çıkan otomobil kazaya sebep oldu: 1 ağır yaralı

Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu

Yanlayarak yola çıkan otomobil kazaya sebep oldu: 1 ağır yaralı

22 Ocak 2023 Pazar 20:27

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yanlayarak yola çıkan otomobile çarptı. Motosikletteki 2 kişi yola savrulurken, iki otomobil de kazaya karıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı.   
  Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 1401 Sokak'tan yanlayarak caddeye çıkan E.A. yönetimindeki 34 VS 5484 plakalı BMV marka otomobile, Sezer Şahin idaresindeki 34 FEJ 762 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sezer Şahin ile kuzeni Ayhan Şahin savruldu, hareket halindeki motosiklet de S.E.'nin sürücülüğünü yaptığı 06 CMN 143 Toyota marka otomobile çarptı. H.G. idaresindeki 34 BR 5199 plakalı Opel marka otomobil de duramayarak, Toyota marka otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayhan Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 Otomobil sürücüsü E.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.A.'ya drift yaptığı gerekçesiyle para cezası uygulandığı da öğrenildi. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
  Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Sezer Şahin, "Marmara yolundan geldiğimiz sırada otomobil sürücüsü ara sokaktan drift yapar şekilde çıktı, aracın arkası bize denk geldi. Arkamda kuzenim vardı. Biz savrulduk" dedi. Şahin, kuzeninin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. 
                             


İHA
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