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Yedi, içti, çaldı, yetmedi tuvaletini yaptı

- Hırsızlığın bu kadarına da pes

Yedi, içti, çaldı, yetmedi tuvaletini yaptı

27 Ocak 2023 Cuma 14:23

 Kocaeli'de bir lokantada yaşanan hırsızlık, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Camı kırarak lokantaya giren hırsız, yemek yedi, içti, yetmedi tuvaletini bile yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.  
  Olay, İzmit ilçesinde bulunan bir lokantada 02.30 sıralarında yaşandı.  Edinilen bilgiye göre, zanlı, lokantanın camını kırarak içeriye girdi. Bir süre etrafta gezinen hırsız, ceketini çıkarak yemeğini yedi, içeceğini içti. Daha sonra lokantanın ortasında tuvaletini yapan şahıs, tekrar hırsızlığa koyuldu. Çekmeceleri karıştıran hırsız, yazarkasayı bıçakla açarak, içindeki 300 TL parayı aldı. Hırsız daha sonra gözlerini sadaka kutusuna yöneltti. Sadaka kutularını da parçalayan hırsız, elini kolunu sallayarak lokantadan çıktı. 
  Sabah lokantayı açmaya gelen işyeri sahibi Tayyip Akdeniz, camın, yazar kasanın ve sadaka kutularının patlatıldığını görünce hemen güvenlik kameralarını izledi. Hırsızın rahatlığı karşısında şoke olan Akdeniz, polise haber verdi.  
 
   "Yiyip içmiş ve büyük tuvaletini yapacak kadar iğrençleşmiş" 
  Olayı anlatan Tayyip Akdeniz, “Vatandaşın biri camı kırarak dükkanımıza girmiş. Yazar kasa kutusunu ve sadaka kutularının hepsini kırarak paraları almış. Daha sonra yiyip içmiş ve büyük tuvaletini yapacak kadar iğrençleşmiş. Şahıstan şikayetçi olacağız. Sadaka kutularında ne kadar para olduğunu bilmiyoruz ama yazar kasada 200-300 civarı bir para vardı" dedi. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
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HırsızlıkGebzeKocaeli
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