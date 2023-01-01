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Yeni yılın ilk saatlerinde hareketli dakikalar: Yumruklar havada uçuştu

Yılbaşında saatler ilerledikçe kimi alkolden bayıldı, kimi ortalığı boks ringine çevirdi

Yeni yılın ilk saatlerinde hareketli dakikalar: Yumruklar havada uçuştu

01 Ocak 2023 Pazar 10:18


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni yıla girdikten saatler sonra alkollü gruplar arasında kavgalar çıktı. Yeni yılın ilerleyen saatlerinde alkolden etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.   
  Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Barlar Sokağı olarak adlandırılan bölgede 2023’ün ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yeni yıl kutlamalarının ardından alkol alan bazı şahıslar için sağlık ekipleri bölgeye gelerek müdahalede bulundu. Mekan çıkışlarında gruplar arasında çıkan kavgalara da polis ve bekçi ekipleri güçlükle müdahale etti. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgalar ve arbede anları kameralara yansıdı. Çıkan kavgalar neticesinde 3 kişi gözaltına alındı. 
İHA












 
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