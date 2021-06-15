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Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde alkol ve uyuşturucu madde, yük taşıyan araçlar ve radarla hız denetimi yapıldı.

Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı

15 Haziran 2021 Salı 21:43

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 10-13 Haziran'da gerçekleştirilen alkol ve uyuşturucu madde denetimlerinde 60 bin 420 araç ve sürücü denetlendi, 1833 sürücünün alkol, 4 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde 1152 araç trafikten men edilirken, 1723 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

- Yük taşıyan 30 bin araç ve sürücü denetlendi

Yük taşıyan araçlara yönelik 11-12 Haziran'da yapılan denetimlerde 30 bin 42 araç/sürücü denetlendi. 460 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı/kullanmadığı, 412 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 536 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 66 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Toplamda ise 3 bin 56 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.

Ayrıca, 12-13 Haziran'daki radarla hız denetimlerinde ise ihlal yaptığı tespit edilen 15 bin 813 kişi hakkında işlem yapıldı.



AA
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