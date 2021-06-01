İnternetten ürün satışı gerçekleştiren firmaların bir bölümü e-ticaret siteleri üzerinden bir bölümü pazaryerleri üzerinden büyük bir bölümü ise hem e-ticaret siteleri hem de pazaryerleri üzerinden satış gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde en çok kullanılan Trendyol, N11, Hepsiburada, Çiçeksepeti ve Gittigidiyor gibi pazaryerleri üzerinden satış yapan e-ticaret firmalarının gelirlerini hızlı bir şekilde arttırdığı bilinmektedir. Çünkü pazaryerlerinde ürün satan kişi ve işletmeler hem hazır müşteri kitlesine ulaşabilmekte hem de platformlar tarafından düzenlenen farklı konseptlerdeki kampanyalara katılabilmektedir.

Pazaryerleri üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret süreçlerini kolay bir şekilde yürütebilmesi için pazaryeri entegrasyonu kullanmaları oldukça önemlidir. Pazaryeri entegrasyonları sayesinde firmalar farklı konulardaki birçok avantajdan yararlanabilmektedir.

E-ticaret'te Pazaryeri Entegrasyonlarının Önemi adlı bu yazımızda sizlere pazaryeri entegrasyonları hakkında bilgi vereceğiz. Sizler de bu yazımızı inceleyerek pazaryeri entegrasyonları hakkında daha bilgi edinebilir ve kullanmaya başlayarak e-ticaret süreçlerinizi daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

E-ticaret Pazaryeri Nedir?

E-ticaret pazaryeri, farklı firmalar tarafından alıcılar ve satıcıların bir araya getirildiği online platformlara verilen isimdir.

Ülkemizdeki Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor ve Çiçek Sepeti gibi firmalar en çok bilinen pazaryerlerine örnek olarak gösterilebilmektedir.

E-ticaret Pazaryeri Entegrasyonu Nedir?

E-ticaret pazaryeri entegrasyonu, pazaryeri platformlarında satış yapan satıcıların;

● Ürün Yükleme ve güncelleme

● Stok Takibi

● Kargo Takibi

● Sipariş Takibi

● Ürün Faturalandırma

Gibi e-ticaret süreçlerini yönetmelerini sağlayan entegrasyonlara verilen isimdir. E-ticaret'te Pazaryeri Entegrasyonlarının Önemi oldukça büyüktür. Çünkü pazaryeri entegrasyonları sayesinde e-ticaret firmaları ürün ve sipariş yönetimini hızlı bir şekilde yapabilmekte ve zaman kazanabilmektedir.

Zaman Kazanmanızı Sağlar

E-ticaret ile pazaryerlerinden ürün satan firmaların e-ticaret süreçlerini yönetebilmesi için zaman ihtiyacı vardır fakat e-ticaret süreçlerinde firmaların önem vermesi gereken birçok konuda e-ticaret firmalarının zaman kaybettiği bilinmektedir. Pazaryerleri üzerinden satış yapan işletmelerin büyük bölümü;

● Ürün Yükleme

● Ürün Güncelleme

● Ürün Fiyatlandırma

● Stok Takibi Yapma

● Ürün Faturalandırma

● Kargo Takibi Yapma

Gibi birçok konuda zaman kaybetmektedir. Fakat e-ticaret pazaryeri entegrasyonu kullanan işletmeler bu işlemleri dakikalar içerisinde yapabilmektedir. Bu da pazaryeri entegrasyonlarının e-ticaret firmalarına fayda sağladığı en önemli alandır.

Sizler de pazaryerinde bulunan mağazalarınızı yönetmek için e-ticaret pazaryeri entegrasyonlarından yararlanabilir ve zaman kazanabilirsiniz.

Ürün İşlemleri

E-ticaret firmaları pazaryerleri üzerinden satış yaparken ürünlerine oldukça önem vermek zorundadır. Çünkü firmaların gelir elde edebilmesi için satılacak ürünler bulmaya ve bu ürünleri yönetebilmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

E-ticaret pazaryeri entegrasyonu kullanmayan firmalar pazaryerlerine ürünlerini tek tek girmek ve fiyatlandırmak zorundadır. Bu e-ticaret firmalarının zaman kaybetmesine neden olurken satılan ürünlerin yönetimini de zorlaştırmaktadır. Fakat e-ticaret pazaryeri entegrasyonu kullanan e-ticaret firmaları ürün işlemleri için birçok avantajdan yararlanabilmektedir.

● Hızlı bir şekilde ürün yükleme

● Ürünleri toplu bir şekilde güncelleme

● Ürün stok takibi yapabilme

● Ürün Fiyatlandırma

Gibi birçok avantaj e-ticaret firmalarının pazaryeri entegrasyonları sayesinde yapabildiği şeylerdir.

Sipariş Takibini Kolaylaştırır

Pazaryerleri üzerinden satış yapan e-ticaret firmalarının bir bölümü yalnızca bir pazaryeri üzerinden satış yaparken bir bölümü iste birden fazla pazaryeri üzerinden satış yapmaktadır. Birden fazla pazaryerinde satış yapan e-ticaret firmalarının her pazaryerinde bulunan mağazaları ile ayrı ayrı ilgilenmesi ve sipariş takibi yapması kolaylaşmaktadır.

E-ticaret pazaryeri entegrasyonu kullanan firmalar bu işlemleri yalnızca bir panel üzerinden yapabilmektedir. Kısacası e-ticaret pazaryeri entegrasyonları bir panel üzerinden bütün pazaryerlerinde bulunan mağazalarınızın takibini kolaylaştırmaktadır.

Sizler de birden fazla pazaryerinde satış yapıyor ya da yapacaksanız pazaryeri entegrasyonlarını kullanabilir ve böylece bütün pazaryerlerindeki mağazalarınızın yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.

Kargo Süreçleri

Pazaryerlerinden satış yapan e-ticaret firmaları için önemli olan başka bir şey ise kargo süreçleridir. Genellikle tüm pazaryerleri müşteri memnuniyetini sağlamak için kargo süreçlerine oldukça önem vermektedir. Pazaryeri firmaları e-ticaret firmalarına kargo gönderimi için bir termin süresi belirlemekte ve bu süreyi aşarak gönderim yapan firmalara bir ceza bedeli yansıtmaktadır.

Geç gönderim cezalarından etkilenmemek isteyen e-ticaret firmalarının ise kargo süreçlerine önem vermesi gerekmektedir. E-ticaret pazaryeri entegrasyonu kullanan e-ticaret firmaları pazaryeri entegrasyonları sayesinde kargo süreçlerini kolay bir şekilde yönetebilmektedir. Böylece e-ticaret firmalarının geç gönderim cezalarının önüne geçtiği bilinmektedir.

Sizler de gelirlerinizi arttırmak ve temin edeme, geç gönderi gibi cezalardan etkilenmek istemiyorsanız pazaryeri entegrasyonlarından yararlanabilir ve teslimat süreçlerinizi daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

Faturalandırma

E-ticaret pazaryerleri üzerinden satış yapan firmaların sattıkları ürünler için fatura kesmesi gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında fatura kesme süreçleri uzun sürdüğü için e-ticaret firmalarının zaman kaybettiğini söylemek mümkündür.

E-ticaret pazaryeri entegrasyonu kullanan firmalar ise otomatik faturalandırma seçeneği sayesinde sattıkları ürünler için bir fatura şablonu yaratabilmekte ve ürün faturalandırmasını daha kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Ticimax Pazaryeri Entegrasyonundan Yararlanın

E-ticaret pazaryerleri üzerinden satış yapan birçok e-ticaret markasının tercih ettiği pazaryeri entegrasyonu olan Ticimax pazaryeri entegrasyonları ile sizler de pazaryerlerinde bulunan mağazalarınızı kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

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