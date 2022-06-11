Genç Bilim Festivali dolu dolu geçti

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:55
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Genç Bilim Festivali, projeler ve eğitimler ile gençlere unutulmayacak bir gün yaşattı. Kongre Merkezi’ndeki etkinliğe bilime gönül veren yaklaşık 600 öğrenci, öğretmenleriyle beraber katıldı.
GENÇ BİLİM FESTİVALİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Genç Bilim Festivali, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşti. 600 öğrencinin Mesleki Eğitim alanı, Halk Eğitim, eTwinning Projeleri, Stem Projeleri, Eurodesk ve Tübitak projeleri alanında yapılan çalışmalarını sergileme fırsatı bulduğu Genç Bilim Festivali, birçok farklı etkinliğe de ev sahipliği yaptı.
TÜM GÜN DEVAM ETTİ
Öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmasını teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek, mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak ve onların sunum becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen festival, tüm gün devam etti.
106 STANTTA 600 PROJE
Öğrencilerin birçok alanda hazırladığı projeler Kocaeli Kongre Merkezinin fuayesinde kurulan 106 stantta sergilendi. Kocaeli başta olmak üzere stantlara çevre illerden de öğrenciler geldi. Öğrenciler hazırlanan projeleri ilgiyle takip etti. Öğrencilerin kurduğu stantlar büyük ilgi görürken, projelerini sergileyen öğrenciler, arkadaşlarına çalışmaları hakkında bilgi verdi.
TÜBİTAK’TAN DAVET ALAN PROJELER TANITILDI
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarında İstanbul Asya Bölge Sergisine davet edilen ve derece alan 36 projenin de sunumu yapıldı. Proje sahibi öğrenciler Karamürsel Alp, Süleyman Paşa ve Selim Sırrı Paşa salonlarında 10-15 dakikalık sürede projelerini tanıttı. Festival kapsamında Sanjeev Ohri, ‘’Mesleki Eğitimde Uluslararasılaşma’’ seminerinde gençlere bilgiler verdi.
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