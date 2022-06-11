Genç Bilim Festivali dolu dolu geçti

Öğrencileri bilime teşvik etmek için düzenlenen Genç Bilim Festivali, projeler ve eğitimler ile gençlere unutulmayacak bir gün yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Genç Bilim Festivali, projeler ve eğitimler ile gençlere unutulmayacak bir gün yaşattı. Kongre Merkezi’ndeki etkinliğe bilime gönül veren yaklaşık 600 öğrenci, öğretmenleriyle beraber katıldı.





GENÇ BİLİM FESTİVALİ