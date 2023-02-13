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Turkcell’den deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Turkcell depremden etkilenen illere yönelik süren çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Turkcell'den deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

13 Şubat 2023 Pazartesi 15:23

  Turkcell’den yapılan açıklamada; depremde ağır hasar görüp kullanılamaz duruma gelen sahaların yerine gönderilen mobil baz istasyonu ve karavan sayısının 205’e ulaştığı belirtildi. Deprem bölgesinde iletişimi sağlamaya yönelik çalışmaların, Türkiye’nin farklı illerinden bölgeye yönlendirilen 800’ün üzerinde teknik ekip ve çalışanla aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
  “Deprem öncesinde bölgede hizmet veren 3 bin 300 baz istasyonumuzun yüzde 98’i aktif durumdadır. Ağır hasar görüp kullanılamaz duruma gelen sahalarımızın yerine göndermiş olduğumuz mobil baz istasyonu ve karavan sayısı da 205’e ulaştı. 
  Bölgede bulunan 6.3 milyon kullanıcımız ve tüm arama-kurtarma ekiplerine iletişim desteğimizi sürdürmek adına, ilk günden beri hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet içeren Acil İletişim Paketi ile Kahraman Paketi tanımlamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 46 milyonu aşkın paket tanımlanırken, yurt dışından gelen arama-kurtarma çalışanlarına da SIM kart dağıtılarak iletişim desteği verildi. 
  Bunun yanında bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyacını desteklemek amacıyla 25 bin mobil şarj cihazı (powerbank) ulaştırdık. Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında Turkcell Pasaj’dan alınan ürünleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. 
  Bu zorlu günlerin aşılması için tüm imkânlarımızla ve ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 


İHA
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