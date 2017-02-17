Fırat Kalkanı’nda tarihi gün!

Genelkurmay başkanı sayın Hulusi Akar’ın açıklamalarıyla bugüne kadar 68 şehit verdiğimiz, onlarca yaralımızın olduğu El Bab operasyonu başarıyla tamamlandı, Türkiye’yi kana bulayan eli kanlı terör örgütü DAEŞ, Türkiye için çok önemli olan El Bab’dan kaçmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri temizlik harekatını sürdürüyor. Bundan sonra ki hedef Menbiç ve Rakka. Kısaca El Bab’da ki temizliği, Menbiç ve Rakka’nın önemini paylaşarak, bugün tarihe not düşmek istiyorum.

EL BAB’DA TAARRUZ BİTTİ

24 Ağustos 2016'da başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtında 177. güne girildi. Yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede şuan kısmen sessizlik hakim. Terör örgütü DAEŞ'in Rakka'dan sonra ikinci başkenti olan El Bab'da büyük ölçüde kontrol sağlandı. Türk Tankları El Bab sokaklarında. Operasyon meskûn mahallerde sürüyor, Taarruz harekatı bitti, temizlik aşamasına geçildi.

TEMİZLİK İÇİN TSK HAREKETE GEÇTİ

El Bab merkezinde DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde, mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesinin devam ediyor. DAEŞ bir çok noktaya bubi tuzakları kurmuş durumda. Askeri kaynaklar DAEŞ'in çok farklı yöntemler kullanarak tuzaklar kurduğu belirtiyor. Temizlik aşamasında meskûn mahallelerin, evlerin, tünellerin, dehlizlerin, bölgedeki bütün deliklerin gözle, ateşle aranması-taranması, yapılacak ve el yapımı patlayıcıların tamamı ortadan kaldırılacak. Eşi benzeri görülmemiş bu temizliğin TSK'ya bağlı profesyonel askerlerle 1,5 ay kadar sürmesi öngörülüyor.

EL BAB'DA KALAN DAEŞ'Lİ SAYISI

El Bab'ın büyük bölümünde hakimiyeti kaybeden DAEŞ, bombalı araçlar ve canlı bombalarla saldırı düzenlemeye çalışıyor. Bu saldırılara karşı hazırlık yapan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Özel Kuvvetlere bağlı askerler kritik bölgelere gir-çık yaparak kontrol ediyor. El Bab'da toplam 100-200 arası teröristin kaldığı tahmin ediliyor. Bir çoğuda Rakka'ya doğru kaçmaya başladı.

AKAR: OPERASYON BİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak, 'El Bab'da artık operasyonun bittiğini' söyledi. El Bab sonrası gözler Rakka temizliğine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Bab'dan sonra işaretini verdiği Rakka ve Menbiç operasyonları için hazırlıklar sürüyor. Öncelikle Rakka güzergâhında bulunan Menbiç’in PKK/PYD-YPG teröründen arındırılması gündemde. TSK'nın Menbiç için bütün planları hazır.

RAKKA NEDEN ÖNEMLİ?

Rakka, DAEŞ'le mücadelede çok önemli bir şehir. Önemini 5 soruda derledik. Rakka, Suriye’de 2011’de iç savaşın başlamasından iki yıl sonra, 4 Mart 2013’te muhaliflerin eline geçen ilk şehir oldu. Muhalifler, Rakka’yı ellerinde tutmak için rejimle mücadele ederken, Terör Örgütü DAEŞ güçleri bu mücadeleye katılmayıp, kentin yönetimini ele geçirmeye çalıştı. Bir kaç kez el değiştiren şehir, 14 Ocak 2014’te tamamıyla DAEŞ eline geçti. DAEŞ, Rakka’nın fiili olarak “başkenti”. Terör Örgütü DAEŞ 'in yönetici kadrosu ağırlıklı olarak bu kentte barınıyor. DAEŞ, sözde hilafeti ilân ettikten sonra, dünyanın dört bir tarafındaki sempatizanlarını kendi yönettiği bölgelerde yaşamaya çağırmıştı. Bu çağrıya uyanlar, özellikle aileleriyle birlikte gelenler Rakka’ya yerleştirildi. Yani kentte sayısı bilinmemekle birlikte yabancı savaşçı da çok. DAEŞ, Rakka’yı aldığından beri yabancı savaşçıları ve ailelerini buraya topladığı gibi, yerli halkın şehirden ayrılmasına da izin vermiyor. Hristiyanlardan cizye vergisi alıyor.

RAKKA’NIN STRATEJİK ÖNEMİ NE?

Rakka, Fırat nehri üzerine kurulu. Tarım açısından önemli bir alan. Rakka’daki Tabka Barajı, hem Rakka’nın hem de Halep’in elektrik ve su ihtiyacını karşılıyordu. Bir çok yolun da kesişme noktası. Irak’a yakın olması nedeniyle DAEŞ’in güçlerini Irak ve Suriye arasında hareket ettirmesini de kolaylaştırıyor. 'Devlet' olma iddiasındaki DAEŞ, Rakka’da sözde kamu yönetimi örneği de oluşturmuş durumda. Kentte, kendince ticaretten adalete, eğitimden ulaştırmaya kadar bir çok alanda yönetimsel düzenlemeler yaptı.

RAKKA’DA KİM YAŞIYOR?

Rakka, iç savaştan önce Suriye’nin altıncı büyük kentiydi. Nüfusu 2004 sayımına göre 220 bindi. Ancak, iç savaşın başlamasıyla birlikte, zorla yerinden edilmiş kişilerin gelişiyle 800.000 bine çıktı. Ancak kent IŞİD’in eline geçtikten sonra nufüsta ne gibi değişiklikler yaşandığı bilinmiyor. Rakka nüfusu ağırlıklı olarak Sünni Arap. Şehirde iç savaştan önce Hristiyan nüfus da vardı. Bazı köylerinde de Kürtler yaşıyordu. Şehri iç savaştan önce, Esed’e sadık aşiret reisleri yönetiyordu ancak bir süre sonra taraf değiştirdiler.



MENBİC'İN ALINMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta olan Menbic, DAEŞ'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan birisi olarak görülüyor. Menbic'in güneydoğusundaki Rakka ise DAEŞ'in Suriye'deki kalesi olarak biliniyor.

DAEŞ örgütünün Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı olarak görülen Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kenti, artık Kürt ve Arap birliklerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde. Menbic, Türkiye sınırından bir, DAEŞ 'in Suriye'deki kalesi olarak görülen Rakka'dan ise iki saat uzaklıkta. Kentin DAEŞ 'den alınmasında ise İncirlik Üssü'nden kalkan koalisyon uçaklarının hava desteği de etkili oldu.

ABD İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI