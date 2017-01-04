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Tavukların zekası şaşırtıyor!

ABD'de yapılan bir araştırma tavukların psikolojisi, davranışları ve duygularının sanıldığı gibi olmadığını ortaya koydu.

Tavukların zekası şaşırtıyor!

04 Ocak 2017 Çarşamba 15:58

Tavuklarının sanılanın aksine belirgin kişiliklere ve bazı zihinsel yetilere sahip olduğu bildirildi. 

Science Daily'nin internet sitesinde yer alan, ABD'de dünyanın en yaygın evcil hayvanı tavukların psikolojisi, davranışları ve duyguları üzerine yürütülen araştırma, bu türün birçok psikolojik, davranışsal ve duygusal yetiye sahip olduğu gösterdi. 

Araştırma sırasında yumurtadan yeni çıkan tavukların nicelikler arasındaki farkı ayırt edebildiğini, ayrıca sıralamayı bildiği gözlendi. 

Yapılan bir deneyde beş günlük tavuklara, iki perdenin arkasında kaybolan farklı miktarlarda iki grup nesne gösterildi. Hayvanların arkasında daha çok nesne olan perdenin izini sürmeyi başardığı, ayrıca tavukların saklanan bir topa giden yolu 180 saniyede hatırladığı görüldü. 

Bilim adamları, tavukların bu davranışına aynı koşullar altındaki birçok maymunda da rastlandığını vurgularken, araştırmanın, tavukların daha iyi bir yemek ödülü için beklemeleri gerektiğinde kendilerini kontrol edebildiğini de ortaya koydu. 

Tavukların iletişim biçimlerinin de çok karmaşık olduğu, en az 24 farklı sesi kullanmanın yanı sıra değişik görünümler sergiledikleri keşfedildi. 

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de tavukların zaman aralıklarını algılaması ve önceden sezip hareket etmesi oldu. 

Tavukların korku, beklenti ve endişe gibi çeşitli olumlu ve olumsuz duyguları deneyim ettiği, basit bir empati formuna sahip olduğu ve dişilerinin, yavrularının hareketlerini etkileyen annelik özellikleri taşıdığı da belirtildi.
Kaynak : AA
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