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4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı

Darıca'da 59 okuldan 2500 öğrencinin katıldığı ve 5 gün sürecek 4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçını yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade ederek turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı

05 Haziran 2023 Pazartesi 18:34

Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde her yıl düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın dördüncüsü Eray Şamdan Spor Kompleksi’nde başladı. Açılış törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Resul Kotan ile öğrenciler ve veliler katıldı. 4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken açılış konuşmasını İlçe Spor Müdürü Resul Kotan yaptı. Ardından söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğrencilerinin bedenen gelişimlerinin yanı sıra zihnen de gelişmelerini önemsediklerini ifade ederek, turnuvaya destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından turnuvanın açılış maçını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Minik öğrencilerle reverse oynayan Başkan Muzaffer Bıyık, turnuvanın hayırlı olmasını diledi.

 

"İmkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz"

Darıca Belediyesi olarak gençlerin gelişimlerini önemsediklerini ve her fırsatta yanlarında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "59 okuldan 2500 öğrencimizin katılacağı ve 5 gün sürecek 4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gençlerin fiziksel ve bedenen gelişimlerinin yanı sıra zihnen de gelişmeleri açısından önemli. Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin elde edecekleri kazanımlar yarınlarımız için çok kıymetli. Biz Darıca Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her ne konuda olursa olsun bizden talep ettiğiniz ne varsa imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Turnuvaya katılan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. KOCAELİ (İHA)

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