Halk Üniversitesi KO-MEK’ ten Okuryazarlık

Kampanyasına tam destek

‘’42 Kurs Merkezinde 1344 Kursiyer”

KO-MEK, okuryazarlık seferberliğine 12 ilçede 42 kurs merkezinde açtığı Okuma Yazma 1. Kademe ve Okuma Yazma 2. Kademe kursları ile tam destek veriyor. Şimdiye kadar toplamda 1344 okuma yazma bilmeyen vatandaşa kurs vererek sertifika veren KO-MEK yeni dönemde 173 kursiyer ile eğitimlerine devam ediyor.

1344 KURSİYERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİLDİ

Kocaeli’nde sosyal sorumluluk projesi kapsamında okuma yazmanın öncüsü olan KO-MEK alanında uzman Usta Öğreticileri ile her yaştan kursiyerlerine eğitim vererek “Halk Üniversitesi” olmanın haklı gurunu yaşıyor. Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma yazma bildiği halde hiçbir belgesi bulunmayan vatandaşlarımızda başvurmaları halinde çok kısa sürede 1. Kademe kurs belgesi almaya hak kazanıyor. Sizde KO-MEK ailesinde yerinizi almak için www.komek.org adresinden online olarak kaydınızı yaptırarak kısa sürede istediğiniz branşta eğitim almaya başlayabilirsiniz.

2005’TEN BERİ, EĞİTİMİN ÖNCÜSÜYÜZ

Başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında Türkiye genelinde binlerce okuryazar olmayan vatandaş ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ya da herhangi bir okul müdürlüğüne başvuru yaparak, okuma yazma öğrenmek için ilk adımı atmış oldu. Verdiği meslek ve sanat eğitimi kursları ile binlerce vatandaşa umut olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları kurulduğu günden itibaren okuma yazma bilmeyen vatandaşlara eğitim vererek sertifika vermeye devam ediyor.

NÜFUSUN YÜZDE 4.09’U OKUMA YAZMA BİLMİYOR

80 milyon 810 bin nüfuslu Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2.462.613 kişi, yani Türkiye nüfusunun yüzde 4.09’u okuma ve yazma bilmiyor. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuryazarlık seferberliği Türkiye genelinde büyük bir destek görerek yayılmaya başladı.