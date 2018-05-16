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42 Yıllık Birikim

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan proje okulu oldu.

42 Yıllık Birikim

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:16

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli özellikleri taşıyan proje okulu kapsamına alınmıştır. Bu proje kapsamında Anadolu İmam Hatip Liselerinin tamamında öğrenciler Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler alanında olabildiğince fazla ders -11. sınıflarda 17 saat, 12. sınıflarda 18 saat- ders alarak bir üst öğrenime hazırlanmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında Anadolu İmam Hatip Liselerindeki dersler, Anadolu Liseleri ile hemen hemen aynıdır. İlave olarak öğrenciler imam hatip okullarına özgü Kur’an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, Kelam, Akaid, Dinler Tarihi gibi dersleri almaktadır.

Fen ve sosyal bilimler programının uygulandığı Anadolu İmam Hatip Liselerinde ise öğrenciler, fen bilimleri veya sosyal bilimler alanında yukarıda belirtilen ders saatlerine ilave olarak altı (6) saat daha fazla ders alabilmektedir. Ayrıca okulların üniversitelerle protokoller yaparak ortak çalışmalar yapması öngörülmektedir. Programın amacı doğrultusunda Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görüp fen bilimlerine ve sosyal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda gelişmelerine destek vermek, rasyonel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerinin farkında olarak yetişmelerine ve onların yükseköğrenime hazırlanmalarına katkı sağlamaktır.

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alacak okullar arasında yer alıyor. Sınav sonucunda ise 90 öğrenci alınacak.

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni yakından tanımak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

http://gebzeanadoluihl.meb.k12.tr/icerikler/neden-gebze-anadolu-imam-hatip-lisesi-proje-okulunu-secmeliyim_5195550.html

http://gebzeanadoluihl.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-fen-ve-sosyal-bilimler-proje-okulu-olmustur_5192597.html

 

 

 

 

 

 

 


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