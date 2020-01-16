50 yaş ve üstü vatandaşlara bilgisayar eğitimi

KOMEK'te “7’den 77’ye eşit ve ücretsiz eğitim” misyonu bugüne kadar hiç bilgisayar kullanmamış ancak çağın gereklilikleri nedeniyle bu konuda zorluk yaşayan 50 yaş ve üstündeki vatandaşlar için “Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi” adı altında bilgisayar eğitimi başlatıldı. Vatandaşlar bu sayede kendi dilekçelerini, maillerini rahatlıkla kimseye ihtiyaç duymadan yazabilecek. Kursta; hastaneden randevu alma ya da tahlil sonucu öğrenme gibi önemli ayrıntılar KO-MEK’in bilgisayar eğitimi ile kolay hale getirilecek.

BİLGİSAYARDA DİLEKÇE YAZMAYI ÖĞRENİYORLAR

Bugüne kadar hiç bilgisayar kullanmamış 50 yaş üstü vatandaşlar için temel bilgisayar kullanımı hayati önem taşıyor. Vatandaşlara bu kapsamda, klavye bilgisi, tuşların yeri ve yazım kuralları öğretiliyor. Ardından bilgisayarda dilekçe ve mail yazma konusu ele alınıyor. Bir dilekçenin bilgisayarda nasıl yazılacağı nelere dikkat edilmesi detaylı bir şekilde usta öğreticiler tarafından anlatılıyor.

HASTANEDEN RANDEVU ALABİLEYİM

Derslerde en fazla öğrenilmek istenen konu ise internete bağlanarak hastaneden randevu alabilmek olarak öne çıkıyor. Bilgisayar ve internet kullanmayı bilmeyen vatandaşlar için oldukça zor olan durum KO-MEK eğitimi ile engel olmaktan çıkıyor. Kursta, internet kullanarak, hastane randevusu almak konusu kolay bir yöntemle anlatılıyor. Buna ek olarak tahlil sonuçlarını öğrenme ya da e-devlet kullanımı anlatılıyor.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Eğitimde özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapılıyor. Bu çerçevede, “güvenli site nasıl anlaşılır, zararlı alanlardan nasıl uzak kalınır” ve “görülen tehlikeler hangi birimlere şikâyet edilir” başlıklarında detaylı bilgilendirme yapılıyor.

BİLGİSİYAR KULLANMAYI BİLMEK GEREKİYOR

Kursa katılan ve bugünhe kadbilgisayar kullanmayı bilmediğini ancak teknolojik çağ nedeniyle ihtiyaç duyduğunu anlatan Kümbet, “Bilgisayar çağımızın önemli unsuru. Meramımızı anlatacak kadar bilgisayar kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Klavyeyi öğrendik. Dilekçe yazmaya başladık. İleride derslerimize devam edeceğiz. Allah bize bu fırsatı sağlayanlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar hiç bilgisayar kullanmamış ancak eksikliğini hisseden Sedat Şahin de kursa sevinerek gelenler arasında yer alıyor. Şahin, “Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendikçe çok mutlu oluyorum. Bir zamanlar kursa da gittim ama o kurs bilenler içindi. Ben pek adapte olamadım. Hiç bilmeyenler için kurs açıldığını öğrenince geldim” dedi. KO-MEK’in açtığı bilgisayar kursunda öğrendikleri ile kimseye ihtiyaç duymadan bilgisayarda işlerini yapabileceğini kaydeden Şahin, “KO-MEK’e bu kurs için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet. Bizlerin düşünülmesi çok sevindirici” dedi.