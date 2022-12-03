92 bin adet ücretsiz yardımcı kaynak kitap

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi ile hareket eden ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere; 2009 yılında Bilgievleri, 2015 yılında da Akademi Lise faaliyetlerine başlayarak destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik yapılanması içerisinde yer alan öğrencilerine yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı. Bilgievlerinde 58 bin ve Akademi Liselerde 34 bin olmak üzere toplamda 92 bin yardımcı kaynak kitap ücretsiz olarak öğrencilere verilecek.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda gençlerin geleceğine yatırımı yapmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik Bilgievleri ve Akademi Lise birimleri; sosyal, kültürel faaliyetleri, sportif imkanları, il içi ve il dışı gezileri yanında düzenli olarak devam eden okula takviye ve hazırlık kursları bağlamında eğitimsel faaliyetlerini sürdürüyor. Bu noktada ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrencilerine hazırlık sürecinde yardımcı kaynak kitap desteği ile gerekli takviyeleri yaparak çocukların daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkân sağlıyor.

İMKANLAR SEFERBER EDİLİYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kılavuz Gençlik’in Bilgievleri ve Akademi Liseler, hem çocukların hem de gençlerin hayallerine kavuşmaları için tüm imkânları seferber ediyor. Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan yardımcı kaynak kitap dağıtımı bu yıl da ücretsiz olarak öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

VERİLEN EĞİTİMLERDEN DUYDUKLARI SEVİNÇ

Duygularını paylaşan Kılavuz Gençlik Bilgievleri ve Akademi Lise öğrencileri de verilen eğitimlerden duydukları sevinç ve memnuniyeti dile getirdi. Kendilerine bu imkânı sağlayan Başkan Büyükakın'a ve öğretmenlerine de teşekkür eden gençler, verilen bu desteği karşılıksız bırakmayacaklarını ve diledikleri liseyle üniversiteyi kazanacaklarının sözünü verdi.

ÇOK YARARLI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri’nden olabildiğince faydalanmaya çalıştığını ve derslerin iyi geçtiğini ifade eden Haktan Simay Yılmaz, “Okulda öğrendiğimizi buraya gelince pekiştirebiliyoruz, soru çözüyoruz ve ek olarak kaynak veriyorlar. Matematik dersinde çok fazla yanlış yapıyordum. Bu sene girdiğim sınavda 90 üstü aldım. Çok yararlı oldu. Aynı şekilde Fen Bilimleri dersinden de düşük not alıyordum. Notlarım artıya geçti. Tahir Başkanımıza bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

KAYNAK KİTAPLARI GÜZELDİ

LGS’ye hazırlanan öğrencilerden Eylül Ecrin Fırıldak, Bilgievleri sayesinde okulda işledikleri dersleri pekiştirme imkânı bulduklarından bahsederek, kaynak kitaplarla ilgili de, “Kaynak kitaplar güzeldi, inceledim. Bu arada Bilgievleri’nin güler yüzlü öğretmenleri güzel ders öğretti ve biz onun peşinden gitmeye karar verdik. Tahir Büyükakın başkanımıza bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

DENEME SINAVLARINA HAZIRLANDIK

Ücretsiz kaynak kitap dağıtımının çok güzel bir uygulama olduğunu kaydeden Evrin Naz Arslan, “Sorular çözüyoruz ve öğretmenlerimiz konu anlatımı yapıyor. Bunlar aşırı iyi oluyor benim için. Eve gittiğimde de onun üstünden bir daha geçince daha iyi anlıyorum. Deneme sınavlarına hazırlandık. Anlamadığımız soruları öğretmenlerimize sorduk. Bu büyük hediyeyi bize verdiği için Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sınavlara Bilgievlerinde hazırlanan öğrencilerden Arda Türk ise, Bilgievlerine geldiğinde öğretmenlerle beraber konuları tekrar pekiştirdiklerinden söz ederek, “Yani çok büyük katkısı oluyor. Burada eğitim, kitaplar, denemeler ücretsiz. Kaynak kitaplarla daha çok kelime haznemi açtım. Buraya gelmek çok büyük katkı oluyor bana. Bu kaynak kitaplarda, neredeyse tüm derslerimiz var ve bu kaynakları incelediğimde de soruların çok güzel olduğunu gördüm ve öğretmenlerime takıldığım soruları soruyorum. Benim için çok yardımcı oluyorlar. Bilgievini çok seviyorum. O yüzden aşırı mutluyum Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

EKSİKLERİMİZİ BURADA TAMAMLAYABİLİYORUZ

Bilgievlerinde eğitim alan öğrencilerden Berra Çam, “Eksiklerimizi burada güzel bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Bilgievlerine geldiğimden bu yana ders notlarım yükseldi. Özellikle Türkçe. Tüm öğretmenlerimize ve özellikle bizlere ek kaynak kitabı sağladığı için Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi

BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU

Kurs merkezinden olabildiğince faydalanmaya çalıştığını ve derslerin iyi geçtiğini ifade eden 12. Sınıf Öğrencisi Salih Ayar, “Bir senedir Akademi Lise’ye gidiyorum. Memnunum. Hocalarımdan, eğitim kurumumdan çok memnunum. Hocalarımız çok samimi. Bizimle ilgileniyorlar. Aynı zamanda kitaplarımızı da aldık. Kitaplarımız güzel. Bu devirde bu kadar çeşitli kitap bulmak Fiyatlar yüzünde zor. Bize ek kaynak kitabı vermelerini beğendim, sevdim. Bizim için çok güzel oldu. Teşekkür ederim bunlar için Akademi Liseye ve Kılavuz Gençliğe” dedi.

BİZE VERDİKLERİ İMKANLAR ÇOK YÜKSEK

İki buçuk yıldır eğitim alan Akademi Lise öğrencilerden Seren Altaş, “Buranın eğitiminden aşırı derecede memnunum. Hocaları olsun, eğitim seviyesi olsun. Beni çok memnun ettiriyorlar. Hocalarımız özellikle çok sıcakkanlı ve çok ilgililer bize karşı. Aynı zamanda bize verdikleri imkanlar çok yüksek. Geziler düzenliyorlar. Kitaplar veriyorlar. Kitap fiyatları gerçekten çok uçuk fiyatlarda. Bu bizim için gerçekten bulunmaz bir velinimet. O yüzden Akademi Liseden çok memnunum. Dışarıdaki dershanelere o kadar para vermektense buradaki eğitimin çok iyi olduğu için, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN ÇOK YARARLI OLACAK

LGS’ye hazırlanan öğrencilerden Berre Güna, “Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisedeyim birkaç yıldır. Buradaki hocalar başta müdürümüz bize ders veren hocalar çok ilgililer. Bize hem akademik hem de sosyal açıdan çok yardımcı oluyorlar. Bir dershane açısından bakarsak burası dershane gibi değil. Daha çok aile gibiyiz. Kendi hayatımızdan da bir şeyler öğreniyoruz. Bize akademik olarak destek veriyorlar ama hayatımıza da katkıda bulunuyorlar. Bence durumu olsa da olmasa da kendine sosyal açıdan bir şeyler katmak isteyen herkes Akademi Liseyi Kılavuz Gençliği tercihe etmeli. Yapılan geziler, verilen seminerler bize kattıkları çok değerli bence. Bizi gelecekteki hayata daha iyi hazırlıyor. Bizim için verilen kaynaklar bence bizim için çok yararlı olacak. Dışardaki kitaplara para vermek yerine buraya geliyoruz çok iyi bir eğitim alıyoruz. İlgileniyorlar. Bize kitaplar veriyorlar. Bence bu değerli” şeklinde konuştu.

SOSYAL ETKİNLİK ÇOK FAZLA

Uygulanan projenin çok güzel olduğunu kaydeden LGS’ye hazırlık öğrencilerinden Arda Öztürk ise “Akademi Lisede birinci yılım. Tecrübeli öğretmen kadromuzla idaremizle birlikte güzel bir eğitim yılı geçiriyoruz. Ayrıca sosyal etkinlik açısından çok verimli bir yer olduğunu düşünüyorum. Kütüphane sohbetleri olsun, spor etkinlikleri olsun, spor salonumuz var. Kendine özel kullanabiliyoruz. Sosyal etkinlik çok fazla. Geziler olsun, özel seminerler veriliyor. Ekstra kitap imkânı sağlıyor bizler. Bu çok güzel. Projede yer alan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

YARDIMCI KAYNAK KİTAP DESTEĞİ

Kılavuz Gençlik programı bugün Kocaeli genelinde Bilgievlerinde 11 ilçede 17 merkezde ve Akademi Liselerde ise 9 ilçede 11 merkezde öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında hizmet veren Bilgievlerinde öğrencilerin LGS Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanması ve derslerdeki eksikliklerini gidermesi için yardımcı olunuyor. Bu kapsamda bu yıl kayıtlı 16 bin 957 öğrenciden 950 LGS Liselere Geçiş Sınavı hazırlık öğrencisi ve 16 bin ilkokul ve ortaokul ara sınıf öğrencisine toplamda 58 bin yardımcı kaynak kitap dağıtımı yapılacak.

LİSE VE MEZUN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

Lise ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında hizmet veren Akademi Liselerde öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanması ve derslerdeki eksikliklerini gidermesi için yardımcı olunuyor. Bu kapsamda bu yıl kayıtlı 4 bin 264 öğrenciden 1827 üniversite hazırlık öğrencisi ve 2 bin 437 lise ara sınıf öğrencisine toplamda 34 bin yardımcı kaynak kitap dağıtımı yapılacak.

BİLGİEVLERİ

1 Başiskele Yuvacık Bilgievi

2 Başiskele İbn-i Sina Bilgievi

3 Darıca Kazım Karabekir Bilgievi

4 Derince Mehmet Akif Ersoy Bilgievi

5 Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi

6 Dilovası Mimar Sinan Bilgievi

7 Dilovası Sezai Karakoç Bilgievi

8 Gebze Hüma Hatun Bilgievi

9 Gebze Kılavuz Gençlik Bilgievi

10 Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi

11 İzmit Maria Anne Bilgievi

12 İzmit Akçakoca Bilgievi

13 İzmit Serdar Bilgievi

14 Kandıra Hayme Ana Bilgievi

15 Karamürsel Alp Bilgievi

16 Kartepe Piri Reis Bilgievi

17 Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievi

AKADEMİ LİSE

1 Derince Yunus Emre Akademi Lise

2 Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lise

3 Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise

4 Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Akademi Lise

5 Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise

6 İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise

7 İzmit Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise

8 Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise

9 Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise

10 Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise

11 Körfez FSM Gençlik Merkezi Akademi Lise