- "Normal şartlarda da kılavuzu da bugün ilan edecektik, ancak kılavuzumuzda özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye, katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük"

- "Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza derc edebilmek açısından kılavuzumuzda pazar günü yayınlamış olacağız"

- "3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler"

Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının bugün açıklanmasıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler"dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay’da gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında yöneticilerle birlikte ildeki durumu masaya yatırdıklarını belirten Bakan Tekin, “Elimizdeki verilere göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz deprem öncesinde ilimizde 14 bin 724 dört sınıfta eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekteydi. Bu sınıflarımızdan depremden sonra sadece 8 bin 45 tanesinde eğitim öğretimi yapılabildi. Eylül ayı başladığında yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte buradaki sınıf açığını en azından geçici olarak çözebilecek bütün tedbirleri almış durumdayız. Kalıcı çözümler için de yatırım programına konulan sınıflarda derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle 6 Şubat'tan önceki rakamların bile altına düşeceğiz. Yani ortalama sınıf başına düşen öğrenci sayısını daha da azaltacağız. Bu şu anlama gidiyor. Burada 6 Şubat'taki sınıf sayısının üzerinde bir sınıf hizmete girmiş olacak. Bütün yatırımlarımız tamamlandığı zaman. Bunlar uzun vadeli. Ama kısa vadede de Eylül ayında prefabrik, konteyner ya da çelik, hafif çelik yapılarla eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tedbirleri almış olduk” diye konuştu.

“25 bin 90 öğretmenle Eylül ayında eğitim öğretim süreci başlamış olacak”

Deprem öncesinde Hatay’da 23 bin 535 öğretmenin hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Tekin, “Yeni atanan 4 bin 525 öğretmenle birlikte ilimizden ayrılanları da düştüğümüz zaman 25 bin 90 öğretmenle Eylül ayında eğitim öğretim süreci başlamış olacak. Bu da şu anlama geliyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de deprem öncesi şartlarında daha ilerisinde bir noktaya kavuşmuş olacağız. Bir başka husus ilimizde görev yapan öğretmenlerin tamamıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz görüşmelerini yapmış, ihtiyaçlarını tespit etmiş durumda. Öğretmenlerimizin konaklama ihtiyacı bizim açımızdan kritikti. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize verdiği bilgiye göre hem halihazırda Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızın hem de ilimize yeni tayin olan 4 bin 525 öğretmen arkadaşla iletişime geçerek konaklama ile ilgili tercihleri konaklamayı nasıl yapacakları, kimlerle yapacakları bilgileri kendisinden alınarak valilikle koordineli bir biçimde konaklamalarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar başlatılmış durumda. Bu açıdan da Eylül ayı itibariyle öğretmen konaklama ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız. Bunun dışında yaz aylarında ilimizdeki öğretmen arkadaşlarımızın öğrenci kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu psikolojik destek üniteleri, rehberlik faaliyetleri, çalışmaya devam edecek. Aynı şekilde öğrenci kardeşlerimizi duyduğu akademik destek birimleri destekleme yetiştirme kursları aracılığıyla devam edecek. Biz de bakanlık merkez teşkilatında, bölgedeki özellikle 10 il açısından her ili Bakanlık Merkez Teşkilatında bir koordinat arkadaşımıza ilişkilendirdik. Bütün işlerini, bürokratik, işlerinin hızlanması açısından böyle bir koordinasyon birimi oluşturduk. Onlar da işleri hızlandıracaklar. Bunların dışında özellikle iş yapımının ihale sürecinde karşı karşıya kalınan teknik problemleri aşmak için hizmet alımı yöntemiyle teknik eleman istihdamı sağlamış olduk. Dolayısıyla işimizi tıkayabilecek her türlü problemin çözümünü bugün burada istişare edip karar almış olduk. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biraz önce toplantıda da söyledim. Buradaki milletvekili arkadaşlarımız bizim için bir şans. Çünkü büyük çoğunun eğitim kökenli. Hem siyaset hem bürokrasi hem yerel yönetimlerle birlikte katkı veren herkesle eğitim öğretim sürecini inşallah sağlıklı bir şekilde başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz”

Bugün temel eğitimden ortaöğretime geçmek isteyen gençlerin sınav sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarına değinen Tekin, "8. sınıf öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 82’si yani 1 milyon civarında öğrenci bu sınava girmişti. Sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. Bir hususun altını çizeyim, normal şartlarda da kılavuz da bugün ilan edecektik. Ancak kılavuzumuzda özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye, katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza derc edebilmek açısından kılavuzumuzda pazar günü yayınlamış olacağız. Burada da özellikle biliyorsunuz bakanlığımız bahar yarıyılı derslerini sınav çerçevesi dışında tutmuştum. Bu da çocuklarımızın bu anlamdaki belki emeklerini karşılama konusunda yetersiz olabilir. Biz burada da başka bir tedbir alabilir miyiz? Başka bir pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz? diye inceledik araştırdık ve bir kısım pozitif ayrımcılıklar kılavuzumuza derc etmiş olacağız. İnşallah buradaki çocuklarımız da hayallerindeki ideallerindeki okullara gidebilmiş olurlar. Tercih sürecinde bir değişiklik yok. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu vesileyle sınavda görev alan 380 bin öğretmenimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir başka husus daha var. Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız, hem tercih rehberlerimiz, okullarımızda da gençlere çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar. Tercihlerini de kendilerine yardımcı olacaklar. Dediğim gibi inşallah sağlıklı bir süreç hep beraber atlatırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet basın açıklamasının ardından Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte öğretmenlerle buluşma programına geçti.

İHA