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EĞİTİM:
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Bakan Tekin’den ‘ara tatil’ açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine yöneltilen “Ara tatiller kaldırılacak mı?” sorusunu “Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız” şeklinde yanıtladı.

Bakan Tekin'den ‘ara tatil' açıklaması!

11 Ekim 2023 Çarşamba 15:17

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen ‘Ara tatiller kaldırılacak mı?’ sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, gündemlerinde böyle bir şey olmadığını kaydederek, “Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım ve eğer öyle bir olumsuzluk varsa gereğini yaparız. Uygulama ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız bir rapor hazırlıyor. Bu noktadan sonra bir rapor oluşturulur. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler mutlu ise biz devam ederiz” ifadelerini kullandı.



İHA
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