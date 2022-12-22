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BAŞARILI OKULDAN ÖRNEK PROJE

GEBZE EMLAK KONUTLARI ORTAOKULUNDA 'AİLEMLE OKUYORUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI 'DÜZENLENİYOR.

BAŞARILI OKULDAN ÖRNEK PROJE

22 Aralık 2022 Perşembe 19:52


Kocaelinin en iyi ortaokulları arasında yerini alarak, başarıları ile adından sıkça söz ettiren Emlak Konutları Ortaokulu yine başarılı bir projeye imza attı.

Eğitim öğretim adına yaptığı başarılı çalışmalar ve her sene LGS'de  derece yapan öğrencileri ile Kocaelindeki Ortaokullar arasında adından sıkça söz ettiren Emlak Konutları Ortaokulu yine bir ilki gerçekleştirdi. Velilerin ve öğrencilerin ortak katılımı ile düzenlenecek keyifli bir yarışma başlattı. Kitap okumanın önemi ve bu alışkanlığın ailede başlamasını vurgulamak adına 'AİLEMLE OKUYORUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI' okulda büyük ilgi topladı. Katılımın yoğun olduğu yarışmada sınavda 1. olan öğrenciye - veliye penguen kitapta geçerli 500 TL hediye çeki, 2.'ye okul kantininde geçerli 300 TL çek , 3. olana okul kantininde geçerli 200 TL çek verileceği söylendi. 
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak bu örnek projeye imza atan okul müdürünün şahsında tüm okul camiasını kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.




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Anahtar Kelimeler
Emlakkonutları OrtaokuluGebzeKocaeliKitap Okuma
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