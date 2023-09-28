banner943
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın’dan Okul Yaptıran Hayırseverlere Teşekkür

Başkan Büyükakın, Başiskele Yuvacık Kuran Kursu ve İmam Hatip Orta Okulu'nu ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Büyükakın'dan Okul Yaptıran Hayırseverlere Teşekkür

28 Eylül 2023 Perşembe 10:13

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Yuvacık Kuran Kursu ve İmam Hatip Orta Okulu'nu ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya geldi. “Evlatlarım” diyerek öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Bu kursun yapımında maddi ve manevi destek sağlayan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki kursumuz nice hafızların yetişmesine, memleketimize ve milletimize hizmet edecek nice güzel insanlar yetişmesine vesile olur” dedi. 

“BAŞARILI VE GÜZEL BİR GELECEK DİLİYORUM”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Okul Dernek Başkanı Hikmet Karaaslan ve Okul Müdürü Süleyman Bayar da ziyarette hazır bulundu. Okulun yapımında büyük emekleri olanlara teşekkür eden ve belgelerini kendilerine takdim eden Başkan Büyükakın, “Bir kez daha hayırseverlerimize şükranlarımı iletmek istiyorum. Öğrencilerimize de başarılı ve güzel bir gelecek diliyorum” ifadelerini sarf etti. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Doğa Ve Bilim Tutkunları Çınarlıdere’de Buluştu Doğa Ve Bilim Tutkunları Çınarlıdere’de Buluştu
Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde kayıt başvuruları başladı Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde kayıt başvuruları...
Gençlik Merkezi öğrencilerine kaynak kitap Gençlik Merkezi öğrencilerine kaynak kitap
Darıca’da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı Darıca’da yeni eğitim öğretim yılı törenle...
Darıca Karslılar Derneği eğitimcileri ağırladı Darıca Karslılar Derneği eğitimcileri ağırladı
Büyükşehir'den 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği Büyükşehir'den 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Doğa Ve Bilim Tutkunları Çınarlıdere’de...
8 ila 13 yaş arasındaki genç doğa ve bilim tutkunları Büyükşehir Bilim Merkezi’nin Derince Çınarlıdere’de...

Haberi Oku