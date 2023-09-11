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Başkan Yıldız'dan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Yıldız'dan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

11 Eylül 2023 Pazartesi 11:07

Başkan Yıldız Mesajında, ‘’Öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte 2023-2024 eğitim, öğretim yılının başlamasının heyecanını paylaşıyoruz. Yeni eğitim, öğretim yılının eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

 

Çocuklarının ve gençlerinin eğitimine önem veren milletlerin bilim, teknoloji ve ekonomik gelişme ile müreffeh bir seviyeye ulaştığını kaydeden Başkan Yıldız, ‘’Medeniyet yarışından geri kalmamak için öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, nitelikli eğitim almaları önemlidir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri toplumların gelişmesi, çağa ayak uydurabilmesi için ihmal edilmemesi gereken son derece önemli bir konudur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gelecek nesillerimizin, ülkemizi ve milletimizi her alanda ileri taşıyabilmeleri için toplumların olmazsa olmazı kaliteli eğitim almaları görmezden gelinemez bir gerçektir.

 

Bu anlamda eğitim sistemindeki aksaklıklar, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarının da bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bizler eğitim camiamızın sorun ve isteklerini elimizden geldiğince gündeme getirmeye ve sesleri olmaya gayret edeceğiz. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu.

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