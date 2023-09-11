Başkan Yıldız'dan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Başkan Yıldız Mesajında, ‘’Öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte 2023-2024 eğitim, öğretim yılının başlamasının heyecanını paylaşıyoruz. Yeni eğitim, öğretim yılının eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

Çocuklarının ve gençlerinin eğitimine önem veren milletlerin bilim, teknoloji ve ekonomik gelişme ile müreffeh bir seviyeye ulaştığını kaydeden Başkan Yıldız, ‘’Medeniyet yarışından geri kalmamak için öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, nitelikli eğitim almaları önemlidir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri toplumların gelişmesi, çağa ayak uydurabilmesi için ihmal edilmemesi gereken son derece önemli bir konudur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gelecek nesillerimizin, ülkemizi ve milletimizi her alanda ileri taşıyabilmeleri için toplumların olmazsa olmazı kaliteli eğitim almaları görmezden gelinemez bir gerçektir.