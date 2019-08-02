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EĞİTİM:
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Bilgievi’yle hayata yeniden baktı

Sağ gözünü kaybetmekle karşı karşıya kalan Serdar Bilgievi öğrencisi Ramazan Karahan, Bilgievi sayesinde tedavi oldu ve hayata yeniden baktı.

Bilgievi'yle hayata yeniden baktı

02 Ağustos 2019 Cuma 15:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, öğrencilere derslerin yanında sosyal hayatlarında da yardımcı oluyor. Gözlerinde ileri derecede şaşılık bulunan ve sağ gözünü kaybetmekle karşı karşıya kalan Serdar Bilgievi öğrencisi Ramazan Karahan, Bilgievi sayesinde tedavi oldu ve hayata yeniden baktı.

 

ÖĞRETMENLERİ FARK ETTİ

Serdar Bilgievi’ne eğitim alan Ramazan Karahan’ın durumu Bilgievi öğretmenleri tarafından fark edildi. Özelikle bilişim derslerinde ekran karşısında Ramazan’ın zorlandığını fark eden öğretmenleri bunun üzerine Ramazan’ın ailesine ulaştı.

 

MADDİ YETERSİZLİKLER

Ramazan Karahan’ın ailesiyle görüşen Serdar Bilgievi eğitmenleri ailenin maddi yetersizlikler yüzünden Ramazan’ı tedavi edemediğini ve babanın da ağır hasta olduğunu gördü. 7 çocuklu ailenin en büyüğü olan Ramazan’ın gözünde doğuştan şaşılık olduğunu ve maddi sorunlarından kaynaklı tedavi olmadığını öğrenen Bilgievi eğitmenleri konuya ilgisiz kalmadı.

 

TEDAVİ EDİLDİ

Ramazan’ın durumunu Kocaeli’de bulunan hastanelere anlattıklarını belirten Bilgievi eğitmenleri, bunun üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi Dilara Pirhan’ın ameliyatı ücretsiz bir şekilde yapabileceğini söyledi. Tedavi sürecinin oldukça zorlu geçtiğini öğrenen eğitmenler zaman kaybetmeden Ramazan’ı ameliyat ettirdi.

 

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Başarılı bir ameliyat geçiren Bilgievi Öğrencisi Ramazan Karahan, hayata yeniden baktı. Öğretmenleri tarafından sık sık ziyaret edilen Ramazan’ın durumu günden güne iyiye gidiyor. Hastalığından kaynaklı derslerine yoğunlaşamadığını söyleyen Ramazan, bundan sonra okul derslerine daha fazla yoğunlaşabileceğini söyledi. 

 

“ÖĞRETMENLERİMDEN ÇOK MEMNUNUM”

Bilgievi’yle tanıştıktan sonra Bilgievi öğretmenlerinin kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Ramazan çok mutlu olduğunu ve Bilgievi öğretmenlerinden memnun olduğunu dile getirdi.

 

BABA AĞIR HASTA

Yedi çocuklu ailenin en büyüğü olan Ramazan Karahan’ın babası ise Akciğer yetmezliği yaşıyor. Çalışmaz vaziyette bulunan baba gelen yardımlarla geçimini sağlıyor.

 

“BİLGİEVİ SALT BİR EĞİTİM KURUMU DEĞİL”

Bilgievi’nin salt bir eğitim kurumu olmadığını belirten Serdar Bilgievi idarecisi Savaş Gökdemir, kurumumuza gelen öğrencilerimizle yakından ilgilendiklerini ve sık sık aile ziyareti yaptıklarını aktardı. Özelikle sıkıntı olan öğrencileri tespit etiklerini söyleyen Gökdemir, Bilgievleri hayatın her anında öğrencilerin elinden tutmaya devam edeceğini ifade etti.

 

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