Nitelikli eğitimlerin verildiği, temel derslerin yanı sıra LGS hazırlık, sanatsal faaliyetler, değerler eğitimi ve çeşitli atölyeler ile hizmet verilen Bilgievleri’nde öğrenciler çok mutlu.Çocuklara sıcak bir yuva ortamında teorik bilgiyi ve beden gelişimini destekleyecek eğitimlerin ücretsiz olarak verildiği Kılavuz Gençlik Bilgievleri, 2009’dan bu yana öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

BİLGİEVLERİ 11 İLÇE VE 17 MERKEZDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’n Bilgievleri Başiskele’de İbni Sina Bilgievi ve Yuvacık, Darıca’da Kazım Karabekir, Derince’de Mehmet Akif Ersoy ve Ertuğrul Gazi, Dilovası’nda Mimar Sinan ve Sezai Karakoç, Gebze’de Hüma Hatun ve Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük’te Barbaros Hayrettin Paşa, İzmit’te Maria Anne ve Gazi Akçakoca, Kandıra’da Hayme Ana, Karamürsel’de Karamürsel Alp, Kartepe’de Piri Reis, Körfez’de Fatih Sultan Mehmet ve Yukarı Hereke Bilgievi olmak üzere 11 ilçede 17 merkezde hizmet veriyor. Eğitim hizmetlerinin ücretsiz verildiği Kılavuz Gençlik Bilgievleri’nde Bilgi Destek Programı ile temel derslerin yanı sıra çocukların sosyal becerilerinin gelişmesi için kulüp ve atölyeler, rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri, yarışma ve turnuvalar, sosyal ve kültürel etkinlikler yer alıyor. Haftanın 7 günü eğitim verilen merkezlerde dersler hafta içi ve hafta sonları 09.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılıyor.





DERSLER KEYİFLİ VE VERİMLİ GEÇİYOR

Çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayan, böylelikle yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyan Kılavuz Gençlik Bilgievleri’nde eğitim gören öğrenciler, dersleri ve öğretmenlerini çok seviyor. “Burada dersler keyifli ve verimli geçiyor” diyen öğrenciler, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Derslerimiz çok keyifli ve verimli geçiyor. Özellikle burada gördüğümüz branş dersleri sayesinde okuldaki başarımız artıyor. Atölye çalışmalarıyla da sanatsal faaliyetlere katılıp stres atıp, kaliteli zaman geçiriyoruz. O yüzden aşırı mutluyuz. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.