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Bilgievlerinden Aklınla 1000 yaşa yarışması

Ödüllü zeka oyunları yarışmasına Kocaeli’ndeki 4. Sınıf öğrencileri katılacak

Bilgievlerinden Aklınla 1000 yaşa yarışması

27 Şubat 2018 Salı 11:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilk ve orta okullara 

yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri, “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması düzenleyecek. Yarışmaya Kocaeli’nde eğitim gören 4. Sınıf öğrencileri katılacak. Yarışma öğrencilerin zeka oyunlarına karşı ilgisinin arttırılmasının sağlanmasının yanı sıra öğrencilere tecrübelerini geliştirme fırsatı sunacak.

  

YARIŞMA TAKVİMİ katılacak okulların 4. Sınıf sorumlusu öğretmenlerinin yarışma tanıtım semineri başvuruları http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Link üzerindeki katılımın formunun doldurularak en geç 5 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor. Başvuru- kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim semineri ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Nisan ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş mekanlarda yarışmanın yarı finali gerçekleştirilecek ve aynı ay yarı final sonuçları duyurulacak.

 

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları yarışmasında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullara ödül verilecek. Birinci, ikinci ve üçüncü olan okullara ise Zeka Oyunları Sınıfı yapılacak.

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