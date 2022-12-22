Bu Okulda Gelecek Var!

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve yazma yeteneğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yazar-okur buluşmasında okul müdürü Harun Özkan, Neslihan Saltaş'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Neslihan Saltaş kimdir?
1982’de Osmaniye’de doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimi boyunca hep bu şehirde yaşadı. Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde EğitimProgramları ve Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Gebze Bilsem de öğretmenlik mesleğine devam etmekte olan yazar, vaktinin çoğunu okuyarak, yazarak ve çok çeşitli hobileriyle meşgul olarak değerlendirmektedir.
Neslihan Saltaş’ın Talihsiz İsimler Dizisi adlı 5 kitaptan oluşan serisi ve Uğursuz isimli romanı Nar Yayınları tarafından okurlarla buluşturulmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Çocuk isimli dergisinde yazıları yayınlanmaktadır.