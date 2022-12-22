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Bu Okulda Gelecek Var!

Gebze Emlak Konutları Ortaokulunda yazar-okur buluşmalarında Gebze Bilsem öğretmeni ve yazar Neslihan Saltaş misafir edildi.

Bu Okulda Gelecek Var!

22 Aralık 2022 Perşembe 20:16

Gebzenin başarılı okulunda  imza günü gerçekleştirildi. İmza gününde yazar ve öğretmen Neslihan Saltaş öğrencilerle yazarlık ve yazma yeteneği, kitapların yazım hikayesi, hayal gücü gibi konularda söyleşi yaptı. Neslihan Saltaş söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı ve her öğrenci için ismine ithafen kitap imzaladı.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve yazma yeteneğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yazar-okur buluşmasında okul müdürü Harun Özkan, Neslihan Saltaş'a  teşekkür ederek çiçek takdim etti.


Neslihan Saltaş kimdir?

1982’de Osmaniye’de doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimi boyunca hep bu şehirde yaşadı. Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim

Programları ve Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Gebze Bilsem de öğretmenlik mesleğine devam etmekte olan yazar, vaktinin çoğunu okuyarak, yazarak ve çok çeşitli hobileriyle meşgul olarak değerlendirmektedir.
Neslihan Saltaş’ın Talihsiz İsimler Dizisi adlı 5 kitaptan oluşan serisi ve Uğursuz isimli romanı Nar Yayınları tarafından okurlarla buluşturulmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Çocuk isimli dergisinde yazıları yayınlanmaktadır.
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Anahtar Kelimeler
Emlakkonutları OrtaokuluGebzeKocaeliKitap OkumaNeslihan Saltaş
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