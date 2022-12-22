Bu Okulda Gelecek Var!

Gebzenin başarılı okulunda imza günü gerçekleştirildi. İmza gününde yazar ve öğretmen Neslihan Saltaş öğrencilerle yazarlık ve yazma yeteneği, kitapların yazım hikayesi, hayal gücü gibi konularda söyleşi yaptı. Neslihan Saltaş söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı ve her öğrenci için ismine ithafen kitap imzaladı.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve yazma yeteneğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yazar-okur buluşmasında okul müdürü Harun Özkan, Neslihan Saltaş'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.







Neslihan Saltaş kimdir?