Burada Okumak Şans!

Kocaeli’nde eğitim alan Türk ve misafir üniversite gençliğinin her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu ilgisini gerçekleştirdiği çalışmalarla devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Akademi Üniversite de bu çerçevede, Kocaeli Üniversitesi’nde faaliyetlerini sürdüren öğrenci kulüpleriyle bir araya geldi.

TANIŞMA VE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Akademi Üniversite biriminin organize ettiği “Kocaeli Üniversitesi Tanışma ve İşbirliği Geliştirme Programı” hafta sonunda Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Akademi Üniversite Birim Sorumlusu Metin Geldeş ile Kocaeli Üniversitesi’nde faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri katıldı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ



Program bütün katılımcılarla beraber yapılan kahvaltının ardından selamlama konuşması ve tanıtım filminin gösterimi ile başladı. Ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği gençlik hizmetleri ile ilgili bilgi aktardı. Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite gençliğine verdiği öneme değinen Bilgi, “Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, gençlerin eğitimine büyük değer veriyor. Kendisinin bize verdiği talimat doğrultusunda üniversiteli gençlerimiz için sürekli olarak projeler geliştirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece bu ülkenin gençlerine değil, kentimize binlerce kilometre uzaktan gelen misafir öğrencilerimizle de yakından ilgileniyoruz. Çünkü hepiniz bize emanetsiniz” şeklinde konuştu.

KULÜPLERLE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ

Daire Başkanı Bilgi konuşmasında Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle olan işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini kaydetti. Gençlerin söyleyeceklerinin kendileri için önem taşıdığına dikkat çeken Bilgi, “Sizlerin görüşlerine önem veriyoruz. Konuşarak, görüş alışverişi yaparak birçok konuda farklı açılımlar yapabiliriz. Bu nedenle işbirliğimizin gelişmesini istiyoruz” dedi. Toplantıda gençlikle ilgili yapılacak planlama, projelendirme ve çalışmalarla ilgili süreçlerde hizmetin tarafı olan gençleri ve özellikle de üniversite gençlerinin katkı ve katılımı talep edildi. Ayrıca, mevcut projelerde yapılan katkı ve katılımların geliştirilmesi de ele alındı.

BU KENTTE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK

Konuşmanın ardından soru-cevap bölümüne geçilerek üniversite kulüplerinin beklentileri not edildi. Kulüp yöneticileri de Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerine verdiği değer için teşekkür etti. Kulüp yöneticileri, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni her zaman yanımızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Böyle bir kentte üniversite öğrencisi olmak bizler için bir kısmet” ifadelerini kullandı. Program sonunda bütün katılımcılara Kılavuz El Çantası hediye edildi ve toplu fotoğraf çektirildi. Ayşe KAHRAMAN