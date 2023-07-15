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EĞİTİM:
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Büyükşehir İtfaiyesi İşletmelere Eğitim Veriyor

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, ulusal ve uluslararası itfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra, işletmelere yönelik de eğitim vermeyi sürdürüyor.

Büyükşehir İtfaiyesi İşletmelere Eğitim Veriyor

15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası İtfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra kamu ve özel işletmelere yönelik "Acil Durum Eğitim" çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Kartepe’de bulunan bir firmanın acil durum ekiplerine eğitim verildi. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada verilen eğitimde yanma, yangın yerlerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler, ekip organizasyonu ile söndürme ekipmanları konuları başta olmak üzere birçok başlıkta ekiplere bilgiler sunuldu. Teorik eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilen uygulaması eğitimde ise küçük çaplı bir akaryakıt yangınına taşınabilir yangın söndürücüler ile müdahale edildi. Eğitimin son bölümünde, işletmenin acil durum senaryolarına uygun olarak acil durum tahliyesi yapıldı.



İHA
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