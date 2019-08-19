Büyükşehir Konservatuarı’na başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konservatuvarına yetenek sınavı başvuruları başladı. Konservatuvar alanında kentimize önemli bir kültür hizmeti sunan ve yetkinliği ispatlanmış Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na girmek isteyenler, yetenek sınavına girecek. 19 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak başvurular sonrası yetenek sınavı yapılacak ve sınav sonucu başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda eğitim almaya hak kazanacak. 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak yetenek sınavı için başvurular 4 Eylül’e kadar devam edecek.

7 BÖLÜMDE EĞİTİM VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim veriliyor. Konservatuara bağlı Karikatür Okulu’nda ünlü Karikatürist Ahmet Altay tarafından karikatür dersleri veriliyor. Başvuru için Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’ne bir vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvurmak gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için 0262 322 18 74 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

SERGİ VE KONSERLERDE YETENEKLERİNİ SERGİLİYORLAR

Bale ve Hat bölümleri için 4 yıl, Çocuk Resim ve Dini Musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın alanında etkin ve başarılı eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerle başarısı ve yetkinliği bilinmekte.

KARİKATÜR OKULU

Karikatür Okulu’nda yetenek sınavı ile seçilen 7-11 yaş grubundan ve 12-23 yaş grubunda öğrenciler eğitim görüyor. Karikatür Okulu’na giriş, karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıklarının işlendiği eğitimlerde, karikatüre merakı olan yetenekli gençler karikatüre dair tüm incelikleri öğreniyor. 30 hafta süren eğitimler sonucunda birbirinden çarpıcı karikatürlere imza atan öğrenciler, karikatürist Ahmet Altay tarafından eğitim alıyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarına bağlı olarak Seka Kültür Alanı’nda eğitim veren Karikatür Okulu’na da yetenek sınavı ile öğrenci alınıyor.

BÖLÜMLER VE EĞİTİMLER

Türk Sanat Müziği Bölümü’nde TSM Ses Eğitimi(18-28 yaş), Keman, Ud, Ney, Kanun(11-50 yaş), Klasik Kemence(15-50 yaş) eğitimi veriliyor. Türk Halk Müziği Bölümü’nde ise THM Ses Eğitimi (18-28 yaş), Bağlama(10-30 yaş) eğitimleri var. Türk Din Musikisi Bölümü’nde Türk Din Musikisi(17-35 yaş), Batı Müziği Bölümü’nde BM Ses Eğitimi(18-28 yaş), Piyano(7-8 yaş), Elektrik/Bas Gitar(9-17 yaş), Klasik Gitar(9-13 yaş), Keman (8-15 yaş), Klarnet, Flüt( 9-25 yaş), Çello(10-25 yaş); Güzel Sanatlar Bölümü’nde Yetişkin Resim, Seramik, Çini(17-55 yaş), Çocuk Resim(8-15 yaş), Geleneksel Sanatlar da ise Hat(17-55 yaş), Tezhip, Minyatür, Katı, Ebru(17-55 yaş); Bale Bölümü: Bale(5-6-7 yaş) eğitimleri seçilen vatandaşlara veriliyor.

ÖĞRENCİ KATKI PAYI ALINIYOR

Tüm bölümler için 1’inci sınıfın hazırlık sınıfı olarak kabul edildiği Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda, birinci sınıfta başarı gösteremeyen öğrencinin üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrar etmesi mümkün değil. Öğrencinin devamsızlık yapmaması gerekiyor devamsızlık hakkının %30’unu geçen öğrencinin kaydı siliniyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kazanan öğrencilerden “öğrenci katkı payı” alınıyor.