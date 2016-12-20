Büyükşehir, tablet ihalesi yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu dönem de 6. sınıf öğrencilerini bilgisayarlarıyla kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayan tablet bilgisayarların alımı için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ihale yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilen oturuma 3 firma teklif verdi. En düşük teklifi 25 milyon 463 bin TL ile Vestel Elektronik verirken, en yüksek teklif 29 milyon 884 bin TL ile Casper Bilgisayar’dan geldi.



F KLAVYE OLACAK

Bu yıl 6. sınıf öğrencilerine 29 bin 472 adet tablet bilgisayar dağıtılacak. 2009 yılında başlatılan proje ile bugüne kadar 189 bin 761 adet bilgisayar öğrencilerle buluştu. Yeni alınacak bilgisayarlar öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Tabletlerin klavyesi F klavye düzeninde olacak. Bilgisayarın çalınmasını ve üçüncü şahıslara verilmesini engellemek amacıyla teklif edilen üründe uzaktan kilitlenme özelliği olacak. Bu özellik bilgisayar formatlansa bile sistemden kaldırılamayacak. Tabletlerde kelime işlem, hesap tablosu ve sunum uygulamalarını içeren tablet işletim sistemi için özelleştirilmiş ofis uygulaması yüklü halde olacak.

YABANCI DİL SÖZLÜK PROGRAMI

Tabletler sözlük programı kurulu halde teslim edilecek. Lisanslı ürün verilecekse lisansları girilmiş halde olacak. Sözlük programı içeriğinde “İngilizce-Türkçe” ve "Türkçe-İngilizce" özelliği yer alacak. Ürüne Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onay verdiği Türkçe Sözlük programı bulunacak. Tabletlerde sıkıştırma programı, müzik ve video oynatıcı program, pdf gösterici gibi ücretsiz kullanılabilecek programlar yüklü olmalıdır. Tabletlerde e-kitap desteği ile ebeveyn kontrol yazılımı bulunacak.

Firmalar Teklifler



Vestel Elektronik 25 milyon 463 bin TL

Aidata Bilişim 27 milyon 862 bin TL

Casper Bilgisayar 29 milyon 884 bin TL