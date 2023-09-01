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Çayırova'da üniversiteye hazırlık kursu kayıtları devam ediyor

Çayırova Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik gerçekleştirdiği kurs kayıtları devam ediyor.

Çayırova'da üniversiteye hazırlık kursu kayıtları devam ediyor

01 Eylül 2023 Cuma 14:51

  Çayırova Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için kurs kayıtlarının devam ettiğini duyurdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezi öğrenciler, üniversiteye hazırlıyor. Gençlik Merkezi’ndeki hazırlık kursunda, yıl boyunca eğitim görecek olan gençler, uzman kadrolar eşliğinde sınava hazırlanarak, gelecek hayallerine kavuşmak için çaba gösterecek. 11-12. sınıf ile mezun öğrencilere yönelik açılan kursta, Çayırovalı öğrencilere konu anlatımı, soru çözümü, deneme ve etüt imkanları sunulacak. Kursa kayıt olmak isteyen gençlerin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne başvurması gerekiyor. 
  Öte yandan geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde gençlik merkezindeki üniversite hazırlık kursunda eğitim alan gençlerin YKS sonuçları yüzleri güldürdü. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan Gençlik Merkezi’nde YKS sınavına hazırlan Çayırovalı gençlerin 119’u tercih ettikleri üniversite bölümlerine yerleşerek önemli başarıya imza attı. Çayırova Belediyesi’nin ücretsiz YKS hazırlık kursunda yıl boyunca eğitim gören gençler, diş hekimliğinden, hukuk fakültesine, mühendislikten, hemşireliğe, psikoloji bölümünden öğretmenliğe kadar birçok önemli bölüme yerleşme başarısını gösterdi. 


İHA
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