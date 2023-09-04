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CHP’li Çiler: Üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu büyüyor

Türkiye'de üniversitelerin açılmasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu yeniden gündeme geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının kapasitesinin yetersiz olması ve özel yurtların fiyatlarının yüksek olması sebebiyle birçok öğrencinin eğitimden uzak kalacağını söyledi.

CHP'li Çiler: Üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu büyüyor

04 Eylül 2023 Pazartesi 12:34

Çiler, “KYK'nın 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yurt kapasitesini 950 bin kişi olarak belirlediği açıklandı. Ancak, Türkiye'de örgün eğitimde okuyan öğrenci sayısı 8 milyonun üzerinde. Bu durumda, KYK yurtlarında kalan öğrenci oranı sadece yüzde 12 seviyesinde” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Öğrencilerimizin konaklama sorunu giderek büyüyor. KYK yurtları yetersiz durumda. Şu anda bir konut krizi var. Kiralar son 1 yılda yüzde 200’e yakın bir seviyede arttı. Öğrencilerimizin bu şartlarda ev kiralaması mümkün değil. Özel yurtlar da en az kiralar kadar pahalı. Konaklama sorunu yüzünden birçok öğrencinin eğitime devam edememesi söz konusu” dedi.

Özel yurtların fiyatları ise, özellikle büyükşehirlerde, yüksek seviyede seyrediyor. Ankara’da özel yurt fiyatları 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da bir özel yurtta kalmak isteyen bir öğrencinin aylık ortalama 15 bin lira ödemesi gerekiyor. Bu da, bir öğrencinin aylık ortalama gelirinin neredeyse iki katına denk geliyor.

CHP’li Çiler, Üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu, özellikle maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için büyük bir sorun oluşturduğunu vurguladı. Çiler, “Bu öğrenciler, ev tutmak veya özel yurtta kalmak için yüksek miktarda para ödemek zorunda kalıyor. Bu da, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını ve sosyal yaşamlarını sürdürmelerini zorlaştırıyor” dedi.

CHP’li Çiler, “Birçok öğrencimiz belki konaklama sorunu sebebiyle eğitimine devam edemeyecek ancak iktidar bu konuda bir adım atmıyor. Öğrencilerimizin konaklama sorununu çözmek için politika geliştirmiyor” dedi.

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