Çiftçi, “En doğru yatırım eğitime yapılan yatırımdır”

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Müftüsü İsmail Keskin ve çok sayıda din görevlisi katılım sağladı. Dua ile başlayan programda ilk olarak söz alan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ederek, din görevlilerinin ne kadar önemli bir görev üstlendiğinin altını çizdi. Kaymakam Önal’ın ardından söz alan Başkan Çiftçi ise programa katılan din görevlilerine hitaben şunları dile getirdi;





“BİN 300 YAVRUMUZA EĞİTİM VERDİK”

“4,5 sene önce göreve geldik ve neslimiz için yapılması gerekenler noktasında çalışmalara başladık. Bilgievlerimizde sadece geçen sene bin 300 yavrumuza eğitim verdik. Bizler bütçemizin çoğunu geleceğimizin daha doğru şekillenmesi için yönetiyoruz. Asli vazifemiz, şehri fiziki olarak geleceğe hazırlamak ama biz sadece burada kalmak istemedik. Farklı bir belediyecilik anlayışıyla yol yürüyelim istedik. Başta çocuklarımız olmak üzere, gençlerimizin zihnen ve fiziken bir meşguliyet içerisine alırsak, bilgievlerimizde eğitim verirsek, en az bir branşta spor yaptırırsak gelişimleri daha doğru olur dedik.





“BU İŞİN ANA OMURGASI SİZLERSİNİZ”

4,5 yıl boyunca sizin yapmaya çalıştıklarınızı yapma şansımız yok. Bu işin ana omurgası sizlersiniz. Bu işin merkezinde sizler varsınız. Bu anlamda bilgievlerinde, okul öncesi ve üniversiteye kadar olan gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz. Talep edilen her bir branşta çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırıyoruz. Çayırova Belediyesi olarak, ticari olmayan spor kulüpleriyle de birlikte toplamda 10 bin çocuk ve gencimize spor yaptırıyoruz. Meseleyi tek bir boyutta almamak lazım. Belediye olarak, ‘Şehri imar ederken, neslin ihyasını ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ anlayışıyla imkanlarımızın çoğunu eğitime, spora ve değerler eğitimi kapsamındaki alanlara ayırdık.

“EN DOĞRU YATIRIM EĞİTİM”

Biz en doğru yatırımın, eğitime ve çocuklarımıza yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Müftümüzle, siz imamlarımızla birlikte daha da bunu şekillendirelim istiyoruz. Bizim göremediğimiz hususlar vardır ve bunları birlikte yönetelim. Biz neslimizin ihyası konusunda başarılı olamazsak, maalesef kaybedenlerden oluruz. Bu coğrafyada olan güzellikleri bana dünyanın herhangi bir noktasında gösteremezsiniz. Rabbimiz bize çok önemli sorumluluklar yükledi ve bu sorumluluklar kapsamında bizler Çayırova Belediyesi olarak çok önemli bir paydaş olmak noktasında kararlıyız. Müftümüzden Allah razı olsun bizi güzel insanlarla bir araya getirdi. Rabbim yolumuzu açık eylesin, hepimize güzel işler yapmayı nasip eylesin. Hepinizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum.”