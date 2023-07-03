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Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kocaeli'de duygusal farkındalığı artırmak amacıyla hayat geçirilen Mutlu Çocuklar Okulunda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7-11 yaş grubundaki çocuklara yönelik ‘Mutlu Çocuklar Okulu’ projesini başlattı. Çocuklarda duygusal farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen projede çeşitli duygu atölyeleri gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezinde iki gün boyunca devam eden programda; alanında uzman psikologlarla çocuklarda korku, öfke, üzüntü ve mutluluk duyguları ele alınarak etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenirken eğlenen çocukların kendi duygularının farkındalığına varıp, duyguları doğru tanımlayıp ifade edebilmesi amaçlandı. Mutlu Çocuklar Okulunda drama oyunları, sanatla terapi, sakinleştirme oyunları uygulandı. Birlikte hareket etmeyi, organize olma becerisi ve ekip ruhunu destelemek amacıyla kurt kuzu oyunu, duyguyu tanımlayıp baş etme yöntemlerini öğrenmek adına sanatla terapi uygulamaları yapıldı. Uzman psikologlar eşliğinde gerçekleşen duygu atölyesi sınıflarında ayrıca çocuklar vücutlarını sakinleştirme yöntemleri ve nefes tekniklerini öğrendi. Çocuklar korktukları nesneleri çizip, onları komikleştirdi.

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